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В РФ научились прогнозировать обледенение самолетов
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В России изобрели прибор предупреждения об обледенении самолетов 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Ученые Института прикладной астрономии (ИПА) РАН совместно с учеными Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали и запатентовали первый в мире прибор, предупреждающий об обледенении самолетов. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделением радиоастрономических наблюдений ИПА Геннадий Ильин.
«Мы с коллегами получили патент на технологию расчета опасности обледенения самолетов при взлете и посадке. Год мы тестировали прибор на томском полигоне. Полученные данные позволяют сказать, что прибор почти со 100-процентной вероятностью прогнозирует обледенение», — сказал он.
Технология основана на совместной работе двух устройств: радиометра водяного пара и температурного профилемера. Температурный профилемер используется для измерения температуры на разных высотах. Радиометр водяного пара позволяет в реальном времени измерять количество водяного пара в атмосфере. Вместе они позволяют сопоставить количество водяного пара на высоте с температурой. Зная, при какой температуре пар превратится в обледенение, прибор может спрогнозировать его появление и предупредить пилота.
По данным разработчиков, подобная технология — единственная, позволяющая спрогнозировать обледенение. Российские ученые запатентовали ее первыми в мире.
8 ноября в Архангельской области самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в лесу Приморского района по причине обледенения фюзеляжа.
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