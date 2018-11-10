В РФ научились прогнозировать обледенение самолетов

В России изобрели прибор предупреждения об обледенении самолетов

Ученые Института прикладной астрономии (ИПА) РАН совместно с учеными Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН разработали и запатентовали первый в мире прибор, предупреждающий об обледенении самолетов. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделением радиоастрономических наблюдений ИПА Геннадий Ильин.

«Мы с коллегами получили патент на технологию расчета опасности обледенения самолетов при взлете и посадке. Год мы тестировали прибор на томском полигоне. Полученные данные позволяют сказать, что прибор почти со 100-процентной вероятностью прогнозирует обледенение», — сказал он.

Технология основана на совместной работе двух устройств: радиометра водяного пара и температурного профилемера. Температурный профилемер используется для измерения температуры на разных высотах. Радиометр водяного пара позволяет в реальном времени измерять количество водяного пара в атмосфере. Вместе они позволяют сопоставить количество водяного пара на высоте с температурой. Зная, при какой температуре пар превратится в обледенение, прибор может спрогнозировать его появление и предупредить пилота.

По данным разработчиков, подобная технология — единственная, позволяющая спрогнозировать обледенение. Российские ученые запатентовали ее первыми в мире.

8 ноября в Архангельской области самолет Ан-2 с пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в лесу Приморского района по причине обледенения фюзеляжа.