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Названа стоимость пуска ракеты «Союз-5»
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Названа стоимость пуска ракеты «Союз-5» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Стоимость пуска новой российской ракеты «Союз-5» составит 60 млн долларов, планируется 240 запусков с Байконура за 40 лет, сообщили в Роскосмосе.
В видео, опубликованном в Twitter главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, говорится, что эксплуатация комплекса «Байтерек» позволит ежегодно осваивать 360 млн долларов при шести пусках в год.
Ракета «Союз-5» называется конкурентом ракет Falcon 9 Илона Маска и европейской Ariane 6.
В видео говорится, что Роскосмос надеется совершить 240 пусков с космодрома Байконура в течение 40 лет. Общий бюджет запусков — 14,4 млрд долларов.
В начале ноября Рогозин сообщил, что ракета «Союз-5» будет производиться в двух вариантах — пилотируемом и облегченном, коммерческом.
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