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Древние следы озадачили палеонтологов
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Древние следы из Большого каньона озадачили палеонтологов 

Индикатор 1 час назад
Фото: Stephen Rowland
На Тропе Ангелов — одном из красивейших пешеходных маршрутов Большого каньона — геологи обнаружили цепочку странных следов древней рептилии. Авторы открытия рассказали об этом на 78-й конференции Общества палеонтологии позвоночных. Также о нем сообщает пресс-релиз на сайте университета.
28 маленьких следов отпечатались на упавшем со скалы булыжнике — таком неприметном, что никто и не искал на нем ничего интересного. Но именно на этом камне ученый из Университета Невады (Лас-Вегас, США) во время путешествия по тропе с группой студентов нашел самые старые следы рептилий в Большом каньоне, и одни из самых древних на Земле. Неизвестная рептилия прошла этим путем, когда суперконтинент Пангея еще только формировался.
Изучив булыжник внимательнее, палеонтологи удивились странному расположению следов: там было четыре ряда диагональных отпечатков. Создавалось впечатление, что следы оставили две рептилии, которые шли, прижавшись боками друг к другу. Но такое поведение вряд ли имело смысл.
Ученые высказали несколько предположений о причинах такой необычной походки. Возможно, идти прямо рептилии мешал сильный ветер, и она двигалась наискосок, чтобы быть к нему под более удобным углом, но не менять направление. По другой версии, рептилия взбиралась на крутую дюну. Однако пока что нельзя исключить и версии необычного брачного танца или борьбы с другим животным.
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