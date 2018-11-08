В Google изменят политику компании в ответ на протесты против домогательств

Глава Google Сундар Пичаи в четверг анонсировал изменения, которые будут внесены в политику компании в ответ на протесты против сексуальных домогательств, проходившие по всему миру на прошлой неделе.

"Мы осознаем, что в прошлом не всегда все делали правильно, и мы искренне просим за это прощения. Нет никаких сомнений, что нам нужны перемены", — написал Пичаи в своем письме сотрудникам, опубликованном в блоге компании.

Гендиректор Google объявил в письме о принятии комплексного плана действий для внедрения изменений в политику компании.

Среди ключевых изменений, Пичаи выделил, что для дел, связанных с сексуальными домогательствами, обязательное разрешение споров в досудебном порядке будет теперь опциональным решением.

Кроме того будет обновлена и расширена обязательная подготовка сотрудников по вопросам сексуальных домогательств. Если сотрудники не будут проходить обучение, это отразится на оценке эффективности их работы, отмечается в письме.

Также, по словам гендиректора, процедура расследования случаев сексуального домогательства станет более прозрачной.