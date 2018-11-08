Объявлены имена самых цитируемых ученых России

Объявлены имена самых цитируемых российских ученых по версии Scopus

Информационно-аналитическая компания Elsevier, специализирующаяся в области науки и медицины, объявила имена самых цитируемых российских ученых по версии базы аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы Scopus, в список попали 19 исследователей, следует из пресс-релиза компании, имеющегося в распоряжении РИА Новости

Как сообщается, во время церемонии вручения премии Scopus Awards Russia 2018, которая состоялась в Москве , были отмечены российские ученые в пяти различных номинациях. Вклад каждого ученого в развитие науки оценивался по данным Scopus — крупнейшей единой базе аннотаций и цитирования рецензируемой научной литературы, доступ к которой в 2018 году в рамках проекта национальной подписки получили более 1,3 тысячи научно-образовательных организаций в России

"За самую высокоцитируемую публикацию были награждены Владимир Анатольевич Резников (Новосибирский государственный университет) и Овчаренко Виктор Иванович (Международный томографический центр СО РАН)", — говорится в сообщении.

Кроме того, самыми высокоцитируемыми молодыми учеными были названы Никита Степанов (Белгородский государственный научно-исследовательский университет), Валентин Миличко (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), Евгений Хоров (Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН, МФТИ, НИУ ВШЭ ).

Отмечается, что впервые была представлена номинация за вклад в наиболее активно развивающуюся научную тему в мире, по данным аналитической системы SciVal. Такой темой были названы "Высокоэффективные фотоэлементы на основе перовскита" и победителем в ней стал Анвар Захидов (Университет Техаса в Далласе, Университет ИТМО, НИТУ "МИСИС").

Премия Scopus Award — глобальная инициатива компании Elsevier, направленная на поощрение ученых за активную деятельность, поддержание статуса ученого, популяризацию профессиональной научной деятельности среди молодых ученых.