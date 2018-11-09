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В Екатеринбурге нашли некрополь с младенцами
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В Екатеринбурге археологи нашли некрополь с захоронениями младенцев 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Уральские археологи при раскопках на территории Ново-Тихвинского женского монастыря обнаружили некрополь конца XVIII века с захоронениями младенцев, следует из акта историко-культурной экспертизы, опубликованной на сайте управления по охране объектов культурного наследия Свердловской области.
Археологические раскопки производились в октябре 2018 года в Ленинском районе Екатеринбурга на территории Ново-Тихвинского женского монастыря. Согласно документу, в результате исследований был обнаружен Успенский некрополь конца XVIII — начала XIX веков и утерянные на его территории захоронения.
Первая могильная яма была обнаружена на глубине двух метров около юго-восточного угла реконструируемого Успенского храма, на ее дне был выявлен обрушившийся кирпичный склеп размером 0,9 на 1,2 метра. Согласно акту, в склепе, сложенном из кирпича, находились остатки двух гробов, в каждом из которых были человеческие останки. По данным антропологического заключения, основанного на степени развития зубной системы, останки принадлежат детям, умершим в возрасте от шести месяцев до года.
В южной стенке склепа археологи также нашли и переотложенное захоронение еще одного ребенка того же возраста. Предположительно, это более ранняя могила, смещенная при строительстве склепа.
Еще три погребения, обнаруженных в соседних шурфах, были законсервированы учеными без исследования останков.
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