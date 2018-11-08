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Центр Хруничева достроит восемь ракет «Протон-М»
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Центр Хруничева достроит восемь ракет «Протон-М» до конца 2018 года 

РИА Новости + ещё 3 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Центр Хруничева достроит 8 ракет "Протон" до конца 2018 года, чтобы обеспечить до 10 запусков в 2019 году, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе предприятия.
"Центр имени Хруничева до конца года завершит изготовление и отправит на ответственное хранение 8 ракет-носителей "Протон-М", чтобы иметь задел для обеспечения до 10 запусков ракет-носителей этого типа c космодрома "Байконур" в 2019 году", — говорится в сообщении.
Как отметил заместитель гендиректора по производству Центра Хруничева Роман Хохлов, слова которого приводит пресс-служба, "одну ракету уже отправили на космодром".
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