NASA и Google создали интерактивную карту Марса

Сотрудники NASA Google опубликовали уникальный проект — виртуальную карту Красной планеты. Теперь интернет-пользователи могут изучить 225 миллионов километров поверхности Марса, не выходя из дома.

На новом сайте крупнейших исследователей космоса можно погулять по марсианским горам, кратерам, вулканам и пустыням. Кроме того, большинство изображений доступны в инфракрасном спектре, который показывает температурную карту планеты.

Журналисты отмечают, что Google Mars — это одно из наиболее точных изображений Красной планеты, которое удалось создать с помощью данных со спутников.

Также недавно представители NASA выпустили интерактивную карту звездного неба с вымышленными созвездиями.