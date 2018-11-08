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NASA и Google создали интерактивную карту Марса
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NASA и Google создали интерактивную карту Марса 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники NASA и Google опубликовали уникальный проект — виртуальную карту Красной планеты. Теперь интернет-пользователи могут изучить 225 миллионов километров поверхности Марса, не выходя из дома.
На новом сайте крупнейших исследователей космоса можно погулять по марсианским горам, кратерам, вулканам и пустыням. Кроме того, большинство изображений доступны в инфракрасном спектре, который показывает температурную карту планеты.
Журналисты отмечают, что Google Mars — это одно из наиболее точных изображений Красной планеты, которое удалось создать с помощью данных со спутников.
Также недавно представители NASA выпустили интерактивную карту звездного неба с вымышленными созвездиями.
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