NASA отрабатывает возвращение корабля с Марса

NASA отрабатывает посадку капсулы Orion в океан

NASA проводит тестирования капсулы Orion — аппарата, которому в один прекрасный день предстоит транспортировать первых людей на Марс. Последние испытания проводились совместно с ВМС США — проверялось оборудование, способное обеспечить восстановление капсулы после приземления в воды океана. Информация и фотографии об испытаниях, которые проводились в течение дневного и ночного времени, размещены на официальном сайте NASA.NASA отрабатывает посадку межпланетного Orion в океан

NASA представило ошеломляющее изображение последнего испытания капсулы Orion. Первый полёт её запланирован на 2019 год — это будет экспедиция к Луне. В космическом агентстве рассчитывают, что в будущем Orion станет «рабочей лошадкой» и будет транспортировать людей к различным планетам солнечной системы.

Космическая капсула Orion невелика по размерам: 16,5 футов (5 метров) в диаметре и 10,8 фута (3,3 метра) в высоту. При этом аппарат будет весить около 31 000 фунтов (14 тонн). Обитаемый объём капсулы — 692 кубических фута (11 куб. м).

Упавший Orion

NASA разрабатывает сразу несколько схем по выводу экипажа из космического корабля в день их возвращения домой. В агентстве делают ставку на гибкость методов — в зависимости от состояния здоровья экипажа и оборудования, а также от погоды на момент прекращения миссии. В штатном варианте сразу после приземления капсулы на воду к ней будут направлены небольшие лодки с персоналом, отвечающим за восстановление экипажа капсулы. Приземлившимся астронавтам помогут выйти из капсулы и заберут их на борт корабля ВМС. Однако могут быть и сюрпризы. Например, не исключена ситуация, когда астронавтам придётся эвакуироваться самостоятельно, и, возможно, в экстремальной обстановке — в условиях шторма или сильного ветра. Капсула Orion предназначена для поддержки экипажа при приземлении в океан в течение как минимум 24 часов. Капсула оснащена специальным плотом и аварийными запасами воды; предусмотрено наличие специальных инструментов и сигнальных зеркал на тот случай, если экипаж окажется в ситуации, когда команда по восстановлению астронавтов не сможет прибыть к месту посадки своевременно.

«Проводимый тест восстановления-7 (URT-7) является одним из целой серии испытаний. Тестирование капсулы ведется совместно командой по восстановлению астронавтов и представителями ВМС США. В рамках этих мероприятий проводятся проверки процедур и оборудования, которое будет использоваться для восстановления космической капсулы Orion после того, как она приземлиться после миссии по исследованию глубокого космоса», — приводит Daily Mail комментарий представителей NASA.

NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инженеры NASA работают бок о бок с моряками. Испытания капсулы проводились в разное время суток и в разную погоды, чтобы понять, как ведёт себя Orion при различных состояниях моря.

«Астронавты, возвращающиеся на Землю в Orion, проведут много дней в космосе, и мы хотим убедиться, что последняя часть их путешествия пройдет гладко, независимо от того, в каких условиях они приземляются», — сказал Том Уокер, сотрудник NASA в Хьюстоне

Маневры астронавтов

Астронавты NASA, готовящиеся к возможной миссии на Марс, ранее практиковали водные маневры, испытывая Orion в Мексиканском заливе. Несколько астронавтов провели тренировки в открытой воде, примерно в 4 милях (6,5 км) от Галвестона, штат Техас. В ярко-оранжевой тренировочной форме, будущие покорители космоса готовились к возможной водной посадке, отрабатывая прыжки в воду, использование флотационных устройств и развертывание спасательного плота. Береговая охрана и другие сотрудники NASA и военной безопасности были расположены неподалеку. Подобное тестирование проводится впервые со времен программы «Аполлон», когда NASA практиковало отработку методик выхода из капсулы в открытом море.

Ранее News.ru сообщал о том, что космический зонд NASA Parker Solar Probe, запущенный с Земли в августе этого года, вплотную приблизился к Солнцу — на расстояние около 24 млн км.