«Ледяной гроб» приплыл на «кладбище айсбергов» в Антарктиде

NASA опубликовало снимки антарктического айсберга, похожего на большой белый гроб, сообщает Daily Mail.

Ледяная гора сейчас плывет к месту, которое стало известно как «кладбище айсбергов». Оно расположено на севере, где температура воды выше, поэтому айсберги быстро тают.

Странной формы льдина 18 лет назад откололась от шельфа Росса и с тех пор дрейфовала в море. Айсберг почти идеальную форму вытянутого гроба с шестью вершинами. Айсберг окутан слоем облаков, что, как отмечает газета, делает его вид еще более жутким.

Как отметили в NASA, айсберг получил такую форму по естественным причинам из-за долгого пребывания в море. Вода постепенно скалывает куски льда, подобно тому, как минерал обтесывают острым молотка.

«Форма гроба — это случайное совпадение, учитывая приблизительно 18,5-летний рейс B-15T. Мы можем только догадываться о силах, которые воздействовали на то, что осталось от B-15 после долгого пути вокруг Антарктиды», — отметил гляциолог NASA/UMBC Крис Шуман.

Ранее NASA обнаружило у берегов Антарктиды айсберг идеальной прямоугольной формы. Шельфовый айсберг плавает недалеко от шельфового ледника Ларсена. Как отмечают ученые, острые углы и плоская поверхность говорят о том, что, скорее всего, он недавно откололся от ледяного шельфа.