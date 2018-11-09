Гриб из бактерий может стать вечным светильником

Бионический гриб из бактерий и графена может стать вечным светильником

Чем меньше на планете доступных ресурсов, тем более дерзновенным становится полет мысли ученых. Пара исследователей из Технологического института Стивенса в американском Нью-Джерси сконструировала подобие плесневого гриба с функцией биолюминисцентного свечения. И это не достижение генной архитектуры, а именно инженерное сооружение, прикладная пассивная электростанция.

Первый слой «гриба» напечатан на 3D-принтере из чернил с вкраплениями кусочков графена, он является основой. Второй же печатается поверх из чернил с цианобактериями. Можно выбрать любой рисунок для печати обоих слоев, но есть два условия: слой с живыми бактериями должен быть доступен для облучения светом и иметь точки пересечения с нижним слоем.

Когда на бактерии попадает свет, запускается процесс фотосинтеза, из-за чего образуются свободные электроны, которые через точки контакта перетекают на проводник с графеном. Их движение порождает электрический ток, весьма слабый, порядка 65 наноАмпер. Но его хватает, чтобы заставить светиться пару светодиодов, причем поскольку исходная энергия бесплатна, то при помощи массивов таких грибов и подходящей погоды можно освещать целую комнату и в течение довольно долгого времени.

Эстетически подобные генераторы и светильники выглядят спорно — будто мазки грязи на стене, освещенной солнцем. Но если обеспечить им приток воды и питательных веществ, то бактерии смогут не только выживать, но и размножаться. В целом, проект открывает простор для творческих экспериментов.