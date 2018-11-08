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SpaceX модифицирует вторую ступень Falcon 9
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SpaceX модифицирует вторую ступень Falcon 9 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © EPA/SPACEX
Компания SpaceX модифицирует вторую ступень ракеты-носителя Falcon 9 по образцу разрабатываемой космической транспортной системы BFR. Об этом сообщил в среду глава компании Илон Маск.
"Вторая ступень Falcon 9 будет обновлена, чтобы походить на уменьшенный вариант BFR Ship", — написал он в Twitter.
По его словам, первый орбитальный полет новой модификации запланирован на июнь.
BFR (Big Falcon Rocket) — проект сверхтяжелой ракеты— носителя, способной выводить на орбиту до 100 т полезной нагрузки. Из материалов компании следует, что она состоит из двух ступеней — Booster и Ship, причем последняя должна обладать собственными двигателями и при этом иметь возможность перевозить грузы и пассажиров. Предполагается, что систему можно будет использовать многократно.
Falcon 9 — двухступенчатая ракета-носитель тяжелого класса. Длина (высота) эксплуатируемой версии — около 70 м, диаметр — 3,66 м, стартовая масса — до 550 т. Заявленная грузоподъемность — порядка 8,3 т на геопереходную орбиту и 22,8 т на низкую опорную. Первая ступень этой ракеты является возвращаемой, впервые ее успешно вернули на Землю в конце 2015 года.
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