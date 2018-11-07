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Найдены останки самой маленькой обезьяны в мире
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В Кении найдены останки самой маленькой обезьяны в мире 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: OHSU Photos
Ученые обнаружили останки самой маленькой обезьяны, когда-либо жившей на Земле. Ее вес составлял не более 3,5 килограмм. Она жила около 12,5 миллионов лет назад в Кении, сообщает LiveScience.
Джеймс Росси, профессор антропологии американского университета Стоуни-Брук во время раскопок в Кении обнаружил три крошечных зуба, которые анатомически не соответствовали ни одному из известных видов обезьян. Он пришел к выводу, что зубы принадлежат неизвестному виду этих животных.
Ученые не знают, когда и почему эти животные исчезли, но предполагают, что они вымерли, проиграв конкуренцию за еду с тонкотелыми обезьянами.
Все три образца зубов в настоящее время находятся в Национальном музее Кении. Их изучение показало, что животное питалось листьями и фруктами.
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