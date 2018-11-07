Ещё
У Черного моря нашли древний «металлургический завод»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На берегу Черного моря нашли древний «металлургический завод» 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Darik Burgas / Archaeology in Bulgaria
Совместная миссия болгарских и немецких археологов при раскопках на черноморском побережье недалеко от города Созополя в Болгарии обнаружила остатки плавильных печей, созданных в античные времена.
Как сообщает Archaeology in Bulgaria, "завод" был обнаружен на месте античного медного рудника. Он располагался за пределами древнегреческой колонии Аполлония Понтика. Сейчас здесь находится город Созополь.
При раскопках археологи обнаружили множество печей. Возраст большинства из них составляет около 2500 лет. Однако найдены и более древние объекты. Так, две печи, предположительно, были созданы еще в VI веке до н.э.
К слову, древний рудник вблизи Созополя давно известен ученым и, казалось, хорошо изучен. Однако плавильные глиняные печи там найдены впервые. Они располагались на самом краю шахты. Даже удивительно, что их нашли только сейчас.
По мнению ученых, древнее производство представляло собой настоящий металлургический завод. Печи в нем были двух видов: для обжига и для плавки.
Вероятно, руду обрабатывали прямо у шахты, а изготовленное сырье в виде медных плит доставляли в Аполлонию Понтика.
Оттуда добытая медь экспортировалась по всему древнему Средиземноморью.
Российская Газета: последние новости
В Египте найдены загадочные тексты возрастом 4000 лет В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева Раскрыт секрет военной мощи викингов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма285
В московской квартире зверски убили женщину и ее сына65
В России начали разработку мощнейшего бомбардировщика87
Израиль «раскаялся» за роковую ошибку в Сирии295
Российские истребители «взбесили» США292
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение