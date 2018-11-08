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В Индонезии нашли древнейшее изображение животного
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На Борнео нашли древнейшее изображение животного 

Российская Газета + ещё 7 2 часа назад
В Индонезии на острове Борнео ученые обнаружили наскальный рисунок быка, который, предположительно, является древнейшим предметным изображением животного.
Отчет об исследовании опубликован в журнале Nature, а кратко о нем рассказывает Phys.org. Находка была сделана в отдаленной пещере, находящейся в труднодоступном районе. Чтобы добраться до нее, экспедиции пришлось при помощи мачете пробиваться сквозь густые джунгли.
На стене пещеры ученые обнаружили изображение красного быка, возраст которого составляет около 40 тысяч лет. Это делает его древнейшим рисунком животного.
До сих пор таковыми считались изображения животных в испанской пещере Эль-Кастильо, созданные около 35,6 тысячи лет назад.
К слову, возраст красного быка сопоставим с возрастом знаменитых наскальных отпечатков рук, обнаруженных на соседнем индонезийском острове Сулавеси.
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