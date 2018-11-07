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Предсказано увеличение продолжительности жизни
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Предсказано увеличение продолжительности жизни 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Ученые Стэнфордского университета (США) выяснили, что каждое новое поколение живет в среднем на три года дольше предыдущего. По мнению специалистов, эта тенденция продолжится, пока не будет достигнута максимально возможная продолжительность жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи проанализировали информацию о датах рождения и смерти людей старше 65 лет, живших с 1960-го по 2010 год. Они обнаружили, что средний возраст смерти каждые 25 лет увеличивается на три года, то есть современные люди будут жить примерно на шесть лет дольше, чем их бабушки и дедушки. Эта тенденция оставалась стабильной в течение последних 50 лет, хотя в ней прослеживались небольшие отклонения, вызванные развитием медицины.
По мнению ученых, результаты показали, что не существует каких-то определенных факторов, которые способствуют долголетию у людей старше 65 лет. Те, кто дожил до этого возраста, уже должны были испытать на себе влияние множества обстоятельств, которые как сокращают продолжительность жизни, так и увеличивают ее.
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