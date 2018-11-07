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Космонавтов предложили поделить на классы
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Российских космонавтов предложено поделить на классы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос предложил законодательно прописать условия присвоения космонавтам классов в зависимости от количества и результатов их полетов.
В настоящий момент данная инициатива находится на стадии обсуждения. Роскосмос разработал соответствующий проект, который разместили на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, пишет РБК.
Согласно проекту, планируется введение трех классов, которые смогут получить космонавты-испытатели, космонавты-исследователи и их инструкторы.
Например, третий класс можно будет получить за один совершенный полет, второй класс — за два, первый — за три. Однако в особых случаях повышение класса может произойти и раньше: это будет зависеть «от сложности полета, его продолжительности, а также результатов проведенных космонавтом в условиях испытаний космической техники или научно-прикладных исследований и экспериментов».
При это пока не указывается, какие преимущества будет иметь космонавт более высокого класса. Однако отмечается, что решать, кому присвоить класс, должна будет специальная комиссия из представителей власти, работников Роскосмоса и космонавтов с первым классом под председательством генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина.
Сейчас в России классификация присутствует только у военных летчиков.
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