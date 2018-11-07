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В космосе заметили гигантский фонтан
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В космосе заметили гигантский фонтан 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ESO
Астрономы впервые обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая формирует замкнутый цикл из выбрасываемого и падающего обратно холодного молекулярного газа. Об этом сообщает издание Science Alert.
«Фонтан» находится в центре галактики, которая входит в состав галактического скопления Abell 2597, удаленного на миллиард световых лет от Земли. Молекулярный газ притягивается гравитацией черной дыры, образуя аккреционный диск. Часть этого материала направляется к полюсам и выбрасывается в виде струй (джетов) плазмы, скорость которых сравнима со скоростью света. Эти джеты простираются на 30 тысяч световых лет.
Однако затем этот материал падает обратно в нитевидную туманность, которая питает аккреционный диск и достигает ста тысяч световых лет в диаметре, занимая весь центр галактики. Горячие струи охлаждаются, газ конденсируется и образует облака из молекул монооксида углерода (угарного газа). Эти облака устремляются к сверхмассивной черной дыре, и цикл начинается заново.
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