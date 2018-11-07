Ещё
Ученые заставили лягушек отрастить новые ноги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые заставили лягушек отрастить новые ноги 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Celia Herrera-Rincon/Tufts University
Ученые из Университета Тафтса в США отрастили лягушке ампутированные лапы с помощью гормонов. Эксперимент они описали в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.
Многие земноводные, в отличие от млекопитающих, способны восстанавливать утраченные конечности. Некоторые виды африканских лягушек обладают слабыми способностями к регенерации — если они теряют ногу, на ее месте образуется тонкий хрящевой отросток. Однако исследователям удалось добиться полноценной регенерации.
Ампутировав группе из девяти гладких шпроцевых лягушек ноги, ученые зафиксировали животных, поместив культи в биореакторы со специальным гелем с содержанием прогестерона. Спустя сутки они отсоединили животных от устройства. Рост тканей продолжался девять месяцев, за это время восстановилась костная ткань, нервы, сосуды — не сформировалась только стопа.
Ученые рассчитывают, что удастся восстанавливать конечности и у людей, если они найдут подходящую комбинацию веществ для биореактора. "Ваше тело знает, как сформировать конечность, — отмечают они. — Оно уже делало это в время эмбрионального развития".
Газета.Ru: последние новости
В самой сухой пустыне найдены два церемониальных комплекса На космодроме Куру не нашли проблем с датчиками ракеты "Союз-СТ" Опубликовано видео аварии "Союза-ФГ"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские истребители «взбесили» США65
Порошенко выдвинул России «глобальное» обвинение91
Порошенко указал РПЦ на выход149
Тест: Что вы знаете об Октябрьской революции?73
Дознаватель из Уфы «потеряла память»425
Видео
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
02:26
Россиянка заказала убийство мужа в рассрочку
Происшествия Криминал
01:47
Москвичам анонсировали первый снег
Погода Новости Москвы
04:38
«Королеву Евразии» отправили в тюрьму на 13 лет
Происшествия
00:54
«Просто удовольствие»: Лолита о трех днях с Малаховым
Шоу-бизнес
01:54
«Заломил руки и изнасиловал»: Шамсуаров попал в секс-скандал
Происшествия Статьи
06:26
Украинские депутаты прикинулись казаками и написали письмо Путину
Украина В мире
00:23
Женщину убили в лифте в Москве
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение