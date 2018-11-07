В Египте нашли древние плиты

Археологи нашли древние плиты в Египте

Археологам из миссии Министерства по делам древностей Египта удалось раскопать несколько фрагментов древних каменных плит с иероглифическими надписями. Они были найдены в районе Матария в Каире , передает сайт News.ru.

Возраст некоторых артефактов составляет около 4 тысяч лет, сообщает Phys.org. Раскопки длились с прошлого года. Часть находок относится к XII династии. Также обнаружены артефакты периода XX династии, третьего переходного периода и более поздние объекты.

Отмечается, что одна из надписей указывает на Атума — часто упоминаемого бога первотворения. Именно с ним древние египтяне связывали бедственные разливы Нила в период с 664 по 332 годы до н.э.