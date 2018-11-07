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В Египте нашли древние плиты
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Археологи нашли древние плиты в Египте 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Археологам из миссии Министерства по делам древностей Египта удалось раскопать несколько фрагментов древних каменных плит с иероглифическими надписями. Они были найдены в районе Матария в Каире, передает сайт News.ru.
Возраст некоторых артефактов составляет около 4 тысяч лет, сообщает Phys.org. Раскопки длились с прошлого года. Часть находок относится к XII династии. Также обнаружены артефакты периода XX династии, третьего переходного периода и более поздние объекты.
Отмечается, что одна из надписей указывает на Атума — часто упоминаемого бога первотворения. Именно с ним древние египтяне связывали бедственные разливы Нила в период с 664 по 332 годы до н.э.
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