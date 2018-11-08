Ещё
На МКС восстановили работу компьютера после сбоя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На МКС восстановили работу компьютера после сбоя программы 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Фото: NASA
Работа компьютера на Международной космической станции (МКС), на котором ранее произошел сбой программы, восстановлена после перезагрузки. Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"В 12:04:50 мск рестарт ЦВМ [центрально-вычислительной машины] на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена", — написал он.
Сбой программы на одном из компьютеров МКС произошел 6 ноября. В Роскосмосе тогда заявили, что для восстановления его работоспособности необходимо провести перезапуск.
Также отмечалось, что сбой не повлиял на работу самой станции, штатная циклограмма которой позволяет "бесконечно долго летать и на двух каналах".
ТАСС: последние новости
Астрофизики считают, что астероид Оумуамуа может быть посланцем внеземной цивилизации Китайские археологи обнаружили древний сосуд с рисовой водкой Хакеры взломали проверенные аккаунты в Twitter для кражи биткойнов под видом Маска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив86
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха20
Мужа Елены Малышевой сбил автобус9
Силовики потребовали от газеты IP-адреса читателей53
Саратовский депутат исхудал на «прожиточной диете»54
Видео
00:44
Трамп отказался от встречи с Путиным
В мире Политика
01:27
Дознаватель из Уфы «потеряла память»
Происшествия
00:52
Раскрыто убийство в лифте дома в Москве
Происшествия Криминал
00:39
Новая ракета Трампа поразила цель
Армия Оружие
00:42
Захарова усомнилась в том, что Скрипаль жив
Политика
00:51
Галустян обидел чеченцев шуткой про петуха
Шоу-бизнес
00:23
Памятник герою‐антифашисту сломал ногу вандалу в Хорватии
Происшествия В мире
03:20
Телеведущий вышел из себя и унизил гостя-наркомана
Шоу-бизнес
02:10
Полет Су-57 сняли с рампы Ан-12
Оружие Армия
00:19
На Украине назвали причину постоянных взрывов миномета
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение