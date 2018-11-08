На МКС восстановили работу компьютера после сбоя программы

Дмитрий Рогозин. В 12.04.50 мск рестарт ЦВМ на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена. — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 8 ноября 2018 г. Работа компьютера на Международной космической станции (МКС), на котором ранее произошел сбой программы, восстановлена после перезагрузки. Об этом в четверг на своей странице в Twitter написал глава Роскосмоса

"В 12:04:50 мск рестарт ЦВМ [центрально-вычислительной машины] на борту МКС проведен. Трехканальная конфигурация восстановлена", — написал он.

Сбой программы на одном из компьютеров МКС произошел 6 ноября. В Роскосмосе тогда заявили, что для восстановления его работоспособности необходимо провести перезапуск.

Также отмечалось, что сбой не повлиял на работу самой станции, штатная циклограмма которой позволяет "бесконечно долго летать и на двух каналах".