Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук

Компания Xiaomi представила новый ноутбук модели Mi Notebook с диагональю 15,6 дюйма. Продажи девайса начнутся 11 ноября, а его стоимость будет начинаться с 3399 юаней (около 32 тысяч рублей — Прим. ред.), сообщает портал Gizmo China.

Как отмечает издание, ноутбук станет самым дешевым в линейке моделей с диагональю 15,6 дюйма. Mi Notebook будет доступен в сборке с процессором Intel Core i3 восьмого поколения и оснащен оперативной памятью в 4 гигабайта с возможностью расширения до 32. Емкость жесткого диска составит 128 гигабайт.

Несмотря на то, что корпус ноутбука целиком выполнен из металла, модель, как отмечает издание, будет достаточно легкой и удобной в пользовании.