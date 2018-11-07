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Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук
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Xiaomi выпустила самый дешевый ноутбук 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Фото: Xiaomi
Компания Xiaomi представила новый ноутбук модели Mi Notebook с диагональю 15,6 дюйма. Продажи девайса начнутся 11 ноября, а его стоимость будет начинаться с 3399 юаней (около 32 тысяч рублей — Прим. ред.), сообщает портал Gizmo China.
Как отмечает издание, ноутбук станет самым дешевым в линейке моделей с диагональю 15,6 дюйма. Mi Notebook будет доступен в сборке с процессором Intel Core i3 восьмого поколения и оснащен оперативной памятью в 4 гигабайта с возможностью расширения до 32. Емкость жесткого диска составит 128 гигабайт.
Несмотря на то, что корпус ноутбука целиком выполнен из металла, модель, как отмечает издание, будет достаточно легкой и удобной в пользовании.
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