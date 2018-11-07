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В трехслойном ядовитом озере исчезла пресная вода
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В России в трехслойном ядовитом озере исчезла пресная вода 

РИА Новости + ещё 2 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В озере Могильном на острове Кильдин в Баренцевом море исчез слой пресный воды, а ядовитый — поднялся на два метра, сообщает пресс-служба Мурманского арктического государственного университета (МАГУ).
Ученые провели третью экспедицию на остров Кильдин в рамках проекта "Колыбельная трескового озера. Документация экосистемы озера Могильного (остров Кильдин, Баренцево море)".
Озеро Могильное — важный с научной точки зрения объект. Долгое время в нем не менялись ни физико-химические, ни биологические параметры, но в последние годы наблюдается масштабная динамика. Озеро отличается тем, что оно исходно трехслойное: у поверхности — пресная вода, затем идет морская, а потом — сероводородный ядовитый слой. За последние десять лет ядовитый слой поднялся на два метра, а пресноводный, в свою очередь, истончился и совсем исчез.
"Эти изменения, безусловно, негативные, поскольку озеро теряет свою уникальность. Оно является местом обитания реликтовых популяций животных и растений, включая кильдинскую треску, но из-за изменений в Могильном его биоразнообразие сокращается", — рассказал руководитель проекта Петр Петрович Стрелков.
Он считает, что это происходит из-за того, что ручей, впадающий в озеро, полностью пересох. Уменьшение поступления пресной воды привело еще и к тому, что исчез пресный слой. Это могло косвенно повлиять на повышение ядовитого сероводородного слоя.
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