Гора черепов: воры разграбили древнее кладбище

Воры разорили древнее кладбище в Перу

Древнее пещерное погребение подверглось разорению неизвестными ворами в Перу . Останки коренных жителей Америки, пролежавшие нетронутыми около 5000 лет, были выброшены из своих могил и свалены в кучу. Полиция ведет поиск преступников.

Неизвестные вандалы разрушили древнее погребение в перуанской провинции Канчис, сообщил твиттер Peru Daily News. Осквернению подверглись захоронения в пещере. Их возраст может достигать 5000 лет.

В погоне за ценными артефактами воры совершенно по-варварски обошлись с останками жителей Южной Америки доколумбова периода. Человеческие кости и черепа попросту бросили в кучу, повредив многие из них. Нарушение естественного положения скелетов, а также уничтожение каменных конструкций, возведенных для защиты останков от влияния внешних факторов, уже подтвердили археологи.

Произошедшее шокировало общество Перу, в котором принято бережно относиться к наследию коренных народов. Национальная полиция побывала на месте ЧП и уже приступила к расследованию. Однако задержать злоумышленников по горячим следам не удалось.

Тем временем специалисты пытаются идентифицировать все предметы, похищенные и поврежденные ворами.

Известно, что 15 найденных в пещере черепов будут перезахоронены.

Археологи пока не установили эпоху, к которой относится разоренное кладбище. При этом не исключается, что останки могут принадлежать культуре Норте-Чико — древнейшей цивилизации из всех известных в Америке. Ее расцвет приходился на XXX-XVIII века до нашей эры. Строения Норте-Чико возникли через тысячелетие после появления одной из первых в истории цивилизации шумеров, были современниками пирамид Древнего Египта и предшествовали мезоамериканской культуре примерно на 2000 лет. О существовании поселений Норте-Чико археологам известно с 1940-х годов, хотя раскопки в этой местности проводились и раньше.

Самой могущественной цивилизацией на территории современного Перу являлась империя инков со столицей в Куско, возникшая и развивавшаяся в период европейского Средневековья. Этому народу удалось подчинить своей власти соседние племена и создать гигантское государство, простиравшееся вдоль горной системы Анд на землях шести современных стран (помимо Перу это Боливия, частично Эквадор, Чили, Аргентина и Колумбия).

Наряду с ацтеками и майя (сегодняшняя Мексика) инки были самым развитым народом Северной, Центральной и Южной Америки. Им удалось унаследовать и развить достижения предшествующих цивилизаций.

В начале XVI века в империю впервые проникли европейцы. А уже в 1533 году испанские конкистадоры под предводительством Франсиско Писарро казнили правителя инков Атауальпу и подчинили себе большую часть державы. Четыре десятилетия спустя империя прекратила свое существование. Многие инки были перебиты завоевателями или же умерли от завезенных европейцами болезней.

Ранее в октябре на руинах цитадели перуанского города Чан-Чан, бывшего центра доколумбовой культуры чиму, археологи обнаружили 19 идолов в глиняных масках. Возраст находки составляет около 800 лет.

Цивилизация чиму существовала примерно XIII-XV веках на территории современного Перу в области города Трухильо. Ее представители эксплуатировали обширные рудные месторождения в пределах своих владений, а также добывали золото в реках. Из Боливии доставлялось олово, с помощью которого производились бронзовые сплавы. В изготовлении керамики и золотых изделий чиму достигли почти что массового производства. Также чиму отличались мастерством в производстве керамических и ювелирных изделий.

Весной 2018 года на утесе близ прибрежного поселения Уанчакито раскопали крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей чиму. 140 скелетов детей в возрасте от 5 до 14 лет и 200 останков полуторагодовалых лам были умерщвлены примерно 550 лет назад.

У детей и животных были смещены ребра, а на костях виднелись следы порезов. Исследователи предположили, что у них вырезали сердца.

Человеческие жертвоприношения в разное время практиковались в большинстве культур. Ритуал чиму, вероятно, сыграл важную роль в развитии их общества, предполагают исследователи. Однако в большинстве известных случаев в жертву приносили взрослых пленников.

Кроме того, перуанские ученые установили происхождение древних инков, используя ДНК-анализ современных потомков этого народа. Благодаря генеалогическим тестам было установлено, что инки происходили одновременно из двух регионов — это район озера Титикака и гора Пакаритамбо в Куско.