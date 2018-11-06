Казахстан предпочел американские ракеты российским

Казахстан для запуска своих спутников предпочел американские ракеты российским

Астана решила использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании Space X для запуска двух первых казахстанских научно-технологических спутников 20 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.

«Почему в этот раз Falcon-9, потому что было дешевле производить запуск на Falcon-9», — заявил Нуркенов, отказавшись называть сумму запуска.

Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.

Нуркенов отметил, что в будущем Астана намерена отправлять аналогичные космические аппараты с космодрома «Байконур», передает «Интерфакс»