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Казахстан предпочел американские ракеты российским
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Казахстан для запуска своих спутников предпочел американские ракеты российским 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 30 минут назад
Фото: Reuters
Астана решила использовать ракету-носитель Falcon-9 американской компании Space X для запуска двух первых казахстанских научно-технологических спутников 20 ноября, сообщил пресс-секретарь министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Асет Нуркенов.
«Почему в этот раз Falcon-9, потому что было дешевле производить запуск на Falcon-9», — заявил Нуркенов, отказавшись называть сумму запуска.
Запуск будет производиться с американской военной базы Ванденберг в Калифорнии.
Нуркенов отметил, что в будущем Астана намерена отправлять аналогичные космические аппараты с космодрома «Байконур», передает «Интерфакс».
«Планируем (запускать из Казахстана), это возможно. Думаем, что космические аппараты такой конфигурации возможно запускать ракетами-носителями типа «Союз», «Протон», пуски которых производятся у нас с «Байконура», — сказал пресс-секретарь.
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