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В Турции найдена древняя юмористическая мозаика
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В Турции найдена древняя юмористическая мозаика 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Antiochia ad Cragum Excavations
В Турции археологи при раскопках древнего города Антиохия-ад-Крагум обнаружили хорошо сохранившееся сооружение II века нашей эры, украшенное мозаикой с юмористическими сценами.
Как сообщает Live Science, сооружение оказалось общественной римской уборной. Его возраст оценивается примерно в 1800 лет. Найденная на стенах и полу мозаика является ровесницей здания. Она явно была предназначена для развлечения посетителей.
Так, древние авторы фактически высмеяли древнегреческие мифы. Например, известный самолюбованием Нарцисс изображен с очень длинным носом, уродующим его по меркам привлекательности того времени.
Высмеян и миф о Ганимеде. Это был прекрасный юноша, которого Зевс, превратившись в орла, похитил и перенес на Олимп. Однако мозаика изображает Зевса превращенным в цаплю с длинным клювом.
В мифах Ганимеда изображают с палкой в руке, при помощи которой он катит обруч. Однако в данном случае палку в его руках заменяют некие щипцы, которыми он удерживает тряпку для мытья уборной.
Ученые предполагают, что общественный туалет представлял собой комнату с каналом проточной воды в полу и использовался только мужчинами.
Подобные уборные имелись во многих древних городах, но больше ни одна из них не сохранилась так хорошо.
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