Холдинг космического двигателестроения создадут в РФ

Российский холдинг космического двигателестроения будет создан в середине будущего года, сообщил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. По его словам, в настоящее время переданы акции различных компаний, которые работают в данной области.

Он рассказал, что сейчас идёт процесс по отделению центра Хруничева КБХМ имени Исаева и «Воронежского механического завода».

«В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим практически завершится формирование холдинга» — отметил Арбузов.

По его словам, интегрированная структура позволит снизить издержки при создании новых двигателей для ракет и даст толчок обмену уникальными компетенциями между предприятиями и институтами.

Гендиректор НПО «Энергомаш» добавил, что предприятие выступит в роли интегрирующей компании для нового объединения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» может установить на российском сегменте Международной космической станции камеры наблюдения. Они предназначены для отслеживания перемещений космонавтов и астронавтов.