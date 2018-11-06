Ещё
Холдинг космического двигателестроения создадут в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Холдинг космического двигателестроения создадут в РФ 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Roscosmos/flickr.com
Российский холдинг космического двигателестроения будет создан в середине будущего года, сообщил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. По его словам, в настоящее время переданы акции различных компаний, которые работают в данной области.
Он рассказал, что сейчас идёт процесс по отделению центра Хруничева КБХМ имени Исаева и «Воронежского механического завода».
«В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим практически завершится формирование холдинга» — отметил Арбузов.
По его словам, интегрированная структура позволит снизить издержки при создании новых двигателей для ракет и даст толчок обмену уникальными компетенциями между предприятиями и институтами.
Гендиректор НПО «Энергомаш» добавил, что предприятие выступит в роли интегрирующей компании для нового объединения, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» может установить на российском сегменте Международной космической станции камеры наблюдения. Они предназначены для отслеживания перемещений космонавтов и астронавтов.
News.ru: последние новости
Билл Гейтс представил унитаз будущего Новые правила для мессенджеров оказалось легко обойти Рендеры Nokia 9 с пентакамерой появились в Сети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дознаватель сильно напилась перед изнасилованием84
Опаснейший боевик перебрался в ДНР111
На борту МКС произошло ЧП43
Стало известно о «трех женщинах» на изнасиловании дознавателя39
Представлен убийца системы ЖКХ77
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
01:31
«Чтобы не было сомнений»: Украина лишилась генпрокурора
Украина Статьи
00:30
Маневры новейшего Су-57 попали на видео
Армия Оружие
01:01
Опаснейший боевик перебрался в ДНР
В мире
04:03
Лавров отреагировал на НАТО у границ России
Армия Ближний Восток
01:09
США готовятся к вторжению русских хакеров
В мире Статьи
00:57
Аномальный плюс: что ждет Москву в ноябре
Погода Новости Москвы
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение