Новые правила для мессенджеров оказалось легко обойти

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила идентификации пользователей мессенджеров. Они предполагают, что после вступления в силу постановления правительства россияне смогут регистрироваться в различных мессенджерах только по номеру мобильного телефона.

Проверять информацию о корректности номера будут администраторы мессенджера. Они смогут направить соответствующий запрос сотовому оператору, а тот обязан будет в течение двадцати минут сообщить, является ли указанный при регистрации номер телефона «корректным». Цель данного постановления — исключить анонимность среди пользователей мессенджеров.

Правила вступят в силу через 180 дней с момента опубликования постановления — то есть, с 6 ноября, когда документ появился на сайте кабмина.

В наиболее популярных мессенджерах — Viber, What’sApp, ICQ, даже в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» уже сейчас можно зарегистрироваться только по номеру телефона. Однако если в настоящее время для регистрации можно использовать мобильный телефон мужа, мамы, приятеля, даже купленную на вокзале «левую» сим-карту, после вступления в силу нового постановления сделать это будет уже невозможно.

Человек должен будет регистрироваться в мессенджерах только с зарегистрированным на него номером телефона. Чтобы его можно было идентифицировать, он обязан будет указать своё настоящее имя. Если имя, указанное при регистрации, не совпадает с именем владельца телефона, в регистрации ему откажут. Назвать себя в сети «Сладкой Кошечкой» или «Брутальным Мачо» у любителей псевдонимов уже не выйдет.

Впрочем, такое положение вещей создаёт много неудобств для пользователей. Например, если речь идёт о школьнике, которому сим-карту на своё имя приобрели папа или мама. Или о девушке, сменившей фамилию при вступлении в брак и не уведомившей об этом своего мобильного оператора. Или об аккаунте, который была создана в рабочих целях коммерческим предприятием.

Между тем эксперты сомневаются, что новое постановление серьёзно повлияет на правоприменительную практику.

«Мобильным операторам придётся соблюдать правила, чтобы не потерять лицензию. Вопрос в том, будут ли их соблюдать мессенджеры. Зачем им это?» — задаётся вопросом директор по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирина Левова.

Если мессенджер не зарегистрирован в России, он сможет позволить себе не выполнять новые правила, и повлиять на него российским властям будет практически невозможно, отмечает директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков

«Ожидать, что они будут выполнять требования, странно. А Telegramсчитается заблокированным в России, и на него данные правила не распространяются», — сказал собеседник News.ru.