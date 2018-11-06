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Гейтс представил работающий без воды туалет
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Билл Гейтс представил в Китае туалет, работающий без воды 

Ведомости + ещё 7 1 час назад
Фото: Nicolas ASFOURI / AFP
Сооснователь Microsoft Билл Гейтс на выставке в Китае представил проект унитаза, работающего без воды и не требующего подключения к канализации, сообщает агентство Reuters. Представленное устройство предполагает переработку отходов в удобрение при помощи химикатов. По словам Гейтса, работа над проектом заняла годы и сейчас он готов к выходу на рынок. Концепцию вскоре планируется передать производителям, сказал Гейтс.
В беседе с Reuters Гейтс сравнил переход от традиционных туалетов к моделям, не использующим воду, с развитием техники в середине 1970-х гг., когда была создана Microsoft. По его мнению, способ химической утилизации отходов будет распространяться среди домохозяйств так же, как в свое время компьютеры, превратившиеся из гигантских машин в автономные устройства.
Благотворительный фонд, созданный Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой, за семь лет инвестировал $200 млн в исследовательские проекты, разрабатывающие способы утилизации человеческих отходов в воду или удобрения, пишет Bloomberg. По оценке фонда, плохая санитария ежегодно приводит к смерти 500 000 детей в возрасте до пяти лет и требует дополнительных затрат на здравоохранение в размере $233 млрд в год. Чтобы проиллюстрировать необходимость улучшения санитарных условий в мире, Гейтс принес на презентацию туалета банку, в которой, по его словам, «могут содержаться 200 трлн клеток ротавируса, 20 млрд бактерий рода шигелл (вызывают инфекционные заболевания) и 100 000 яиц паразитического червя».
Американский Forbes в 2018 г. оценил состояние Гейтса в $90 млрд Бизнесмен занимает второе место в списке богатейших людей мира. Фонд Билла и Мелинды Гейтс — крупнейший частный благотворительный фонд в мире.
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