Во время раскопок найдены следы древнего лекарства от камней в почках

Учение из Йоркского университета ( Великобритания ) обнаружили первое физическое доказательство использования средневековыми людьми папоротника в медицинских целях.

Как сообщается на сайте Университета Йорка, о "магии" папоротника, широко использовавшегося для лечения различных заболеваний, известно из многих письменных источников. Однако впервые найдено археологическое подтверждение этому.

Исследователи изучили скелет мужчины, умершего в возрасте от 21 до 30 лет. Останки датированы IX-X веками. Они были обнаружены в средневековом некрополе на Балеарских островах. Анализ зубов выявил в них следы крахмала. Они характерны для спор, образующихся на нижней стороне листа папоротника.

"Благодаря анализу зубов мы смогли определить, что это был папоротник вида asplenium trichomanes, — говорит доктор Елена Фиорин из департамента археологии Университета Йорка. — Это распространенный вид, который произрастает в горных районах по всему миру".

Открытие подтверждает письменные свидетельства о том, что на протяжении многих столетий целители использовали папоротник для лечения.

Они знали о целебных свойствах этого растения. Исследование показало, что мужчина, вероятно, выпил настой из листьев папоротника для лечения кожи или мочевыводящих путей.

Письменные источники говорят о том, что папоротник чаще всего применяли при лечении простуды и камней в почках, а также для избавления от перхоти.