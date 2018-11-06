NASA нашло площадку для посадки на Марсе

Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало площадку для посадки на Марсе новой межпланетной станции InSight.

После изучения 22 вариантов, только районы красной планеты под названием Элизиум Планитиа, Исидис Планитиа и Валлес Маринера удовлетворили заявленным инженерами NASA характеристикам. В последствии специалистам пришлось отказаться от областей Исидис Планитиа и Валлес Маринеры пришлось из-за того, что они оказались слишком каменистыми и ветреными. Площадка Элизиум Планитиа представляет из себя эллипс длинной 130 километров и шириной — 27, на западном краю плоского, гладкого пространства лавовой равнины.

В первые в истории оценка площадки на Марсе должна была учитывать то, что лежало ниже поверхности планеты, так как необходимо было не только безопасное место для посадки, но и рабочее пространство, которое смог бы пронизать пятиметровый тепловой зонд станции.

Также, участок должен быть достаточно низким и ровным для успешной посадки аппарата, так как в первую очередь торможение будет происходить при помощи атмосферы планеты, а затем на парашюте.

Напомним, 5 мая с американской базы Ванденберг в Калифорнии, была запущена станция InSight, которая после 205-дневного полета окажется на поверхности Марса и приступит к изучению планеты, что по предположению ученых даст возможность ответить на вопросы происхождения планет солнечной системы.