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NASA нашло площадку для посадки на Марсе
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NASA нашло площадку для посадки на Марсе 

ТК «Звезда» + ещё 1 49 минут назад
Фото: NASA
Американское аэрокосмическое агентство NASA выбрало площадку для посадки на Марсе новой межпланетной станции InSight.
После изучения 22 вариантов, только районы красной планеты под названием Элизиум Планитиа, Исидис Планитиа и Валлес Маринера удовлетворили заявленным инженерами NASA характеристикам. В последствии специалистам пришлось отказаться от областей Исидис Планитиа и Валлес Маринеры пришлось из-за того, что они оказались слишком каменистыми и ветреными. Площадка Элизиум Планитиа представляет из себя эллипс длинной 130 километров и шириной — 27, на западном краю плоского, гладкого пространства лавовой равнины.
В первые в истории оценка площадки на Марсе должна была учитывать то, что лежало ниже поверхности планеты, так как необходимо было не только безопасное место для посадки, но и рабочее пространство, которое смог бы пронизать пятиметровый тепловой зонд станции.
Также, участок должен быть достаточно низким и ровным для успешной посадки аппарата, так как в первую очередь торможение будет происходить при помощи атмосферы планеты, а затем на парашюте.
Напомним, 5 мая с американской базы Ванденберг в Калифорнии, была запущена станция InSight, которая после 205-дневного полета окажется на поверхности Марса и приступит к изучению планеты, что по предположению ученых даст возможность ответить на вопросы происхождения планет солнечной системы.
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