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В Греции фермер случайно раскопал древние статуи
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В Греции фермер случайно раскопал древние статуи 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Greece Culture Ministry/AP
В центральной части Греции фермер при проведении полевых работ случайно обнаружил четыре мраморные статуи и остатки древнего кладбища.
О находке рассказывает Greek Reporter. Артефакты были обнаружены недалеко от города Аталанти в центральной Греции. Статуи находятся в хорошем состоянии. Они изображают молодых атлетов. Такие скульптуры называли куросами.
Высота самой большой из них составляет 1,22 метра. Она изображает юношу с бородой, который стоит с отставленной в сторону левой ногой. Куросы передали в музей Аталанти для дальнейшего изучения.
Раскопки на месте находки продолжаются. Сообщается, что там также обнаружены остатки древнего кладбища. Вероятно, статуи находились на нем, хотя, возможно, и не имели религиозного значения.
Возраст находок пока не определен. Однако известно, что куросы начали появляться в Греции около 615-590 годов до н.э. под влиянием культуры Древнего Египта.
Как правило, скульпторы изображали бога Аполлона. Но иногда это были и статуи местных героев, например, прославленных атлетов.
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