В Греции фермер случайно раскопал древние статуи

В центральной части Греции фермер при проведении полевых работ случайно обнаружил четыре мраморные статуи и остатки древнего кладбища.

О находке рассказывает Greek Reporter. Артефакты были обнаружены недалеко от города Аталанти в центральной Греции. Статуи находятся в хорошем состоянии. Они изображают молодых атлетов. Такие скульптуры называли куросами.

Высота самой большой из них составляет 1,22 метра. Она изображает юношу с бородой, который стоит с отставленной в сторону левой ногой. Куросы передали в музей Аталанти для дальнейшего изучения.

Раскопки на месте находки продолжаются. Сообщается, что там также обнаружены остатки древнего кладбища. Вероятно, статуи находились на нем, хотя, возможно, и не имели религиозного значения.

Возраст находок пока не определен. Однако известно, что куросы начали появляться в Греции около 615-590 годов до н.э. под влиянием культуры Древнего Египта.

Как правило, скульпторы изображали бога Аполлона. Но иногда это были и статуи местных героев, например, прославленных атлетов.