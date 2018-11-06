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Раскрыт секрет военной мощи викингов
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Раскрыт секрет военной мощи викингов 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Историк Андреас Хенниус из Упсальского университета (Швеция) установил, что массовое производство дегтя в IX-XI веках помогало викингам совершать длительные морские переходы и набеги на другие страны Европы.
Как сообщает The Guardian, исследование базируется на результатах анализа ям и небольших бытовых печей для обжига смолы, обнаруженных в начале 2000-х годов на территории Швеции.
Большинство из них были созданы между 680 и 900 годами нашей эры. Именно тогда начался период расцвета викингов. Первоначально считалось, что ямы использовались для производства древесного угля.
Однако лабораторный анализ показал, что это были объекты для промышленного производства дегтя из древесины. За один производственный цикл "яма" могла дать до 300 литров материала. Таким количеством можно было просмолить немало кораблей, сделав их водонепроницаемыми.
По мнению исследователя, именно это помогло викингам на несколько столетий стать властелинами морей. Они совершали дальние морские переходы и атаковали даже испанские порты. Спрос на деготь рос и к концу VIII века достиг своего пика. Об этом говорит увеличение количества производственных ям.
"Производство дегтя развивалось от мелкого до крупномасштабного и поэтому постепенно переехало из населенных пунктов в лесные массивы, — считает Андреас Хенниус. — Это было связано со стремительно растущим спросом на деготь, который провоцировало развитие флотилии викингов".
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