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МКС заменят гигантским космическим «грибом»
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МКС заменят гигантским космическим «грибом» 

Ридус 4 часа назад
Фото: NASA
В скором времени Международная космическая станция (МКС) будет выведена из эксплуатации, поэтому уже сейчас специалисты заняты поиском замены аппарата.
Напомним, что МКС — это международный проект, в реализации которого участвуют 14 стран мира. Свою работу станция начала в ноябре 1998 года, и тех пор является крупнейшей ОС из всех когда-либо созданных.
Срок миссии МКС подходит концу, и предполагается, что уже в 2024 году ее выведут из эксплуатации. Одна из главных причин закрытия проекта — высокая стоимость.
Согласно отчетам NASA, ежегодно на содержание станции выделяется около 3−4 млрд долларов. Это приблизительно половина всего бюджета, который выделили власти США на пилотируемые космические запуски.
Недавно специалисты NASA предложили новое решение — орбитальный корабль в форме гриба, который сможет заменить МКС. Разработкой занялась американская компания DC United Space Structures, которая планирует создать нечто среднее между МКС и орбитальным городом.
По проекту компании, диаметр «космического гриба» составляет 100 м, длина — 500 м. Международная космическая станция имеет более скромные размеры: ее длина немного превышает 100 м, а ширина — 50 м.
Жилой модуль будет занимать 2,8 млн кубических метров, а это в несколько тысяч раз больше, чем у МКС.
Мы предполагаем, что такая конструкция сможет вместить в себя от 20 до 30 тысяч жителей. Космический город, как и его предшественники, будет иметь искусственную гравитацию. Она будет создаваться при помощи вращения станции вокруг центральной оси, — пояснили авторы проекта.
Технические возможности «гриба» довольно-таки необычны: удлиненная часть станции будет вращаться в одну сторону, а купол («шляпка») — в противоположную. Ученые пояснили, что это необходимо для дальнейшего обустройства стыковочного модуля, который будет принимать космические корабли.
Ниже можно увидеть, что планируется поместить на «космический гриб».
Помимо научных лабораторий и исследовательских центров, на космической станции будет много культурно-развлекательных комплексов. Например, казино, мини-кинотеатр, библиотека и отель.
В куполе «гриба» будет поддерживаться среда для выращивания пищи для астронавтов.
Пока что неизвестно, когда начнется строительство станции, и кто выделит финансирование на этот проект. По предварительной оценке, стоимость «гриба» составит 300 миллиардов долларов. А на постройку такой станции уйдет не меньше 30 лет.
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