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Хакеры взломали Twitter-аккаунты под видом Маска
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Хакеры взломали проверенные аккаунты в Twitter для кражи биткойнов под видом Маска 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Интернет-мошенники взломали несколько верифицированных учетных записей в Twitter и под видом миллиардера Илона Маска выманивали у пользователей биткойны.
Как сообщила в понедельник телерадиовещательная корпорация Би-би-си, хакеры получили контроль над подтвержденными аккаунтами британского дистрибьютора киностудии Pathe UK, универмага Matalan, американского издательства Pantheon Books и другими страницами и изменили их, замаскировав под аккаунт Маска. Далее мошенники разместили сообщение об акции по раздаче криптовалюты, для участия в которой пользователям предлагалось перевести на указанный счет небольшую сумму биткойнов. Некоторые пользователи пошли на поводу у мошенников, так как на продвигавших "акцию" страницах присутствовала голубая галочка — знак прошедшей проверку учетной записи в Twitter.
Дистрибьютор Pathe в ночь на вторник разместил сообщение, в котором признал факт взлома и сообщил, что в настоящий момент контроль над аккаунтом полностью восстановлен.
Злоумышленники не в первый раз выманивают биткойны от имени Илона Маска. Так, в марте этого года в Twitter несколько аккаунтов, замаскированных под настоящую страницу миллиардера, предлагали пользователям получить криптовалюту бесплатно под видом акции. В последующем Маск разместил на своей странице шуточное сообщение с похожим предложением, за что был временно заблокирован администрацией Twitter.
Представитель социальной сети заявил Би-би-си, что компания "существенно улучшила методы борьбы с мошенничеством, связанным с криптовалютами" на своей платформе.
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