Ещё
NASA показало смайл галактического масштаба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Улыбка из космоса: NASA показало смайл галактического масштаба 

ТК «Звезда» + ещё 3 2 часа назад
Фото: NASA
Ученые предложили всем желающим найти на фотографии, сделанной телескопом Hubble необычное расположение галактик.
Необычный эффект удалось снять специалистами NASA с помощью телескопа Hubble. В космосе ученые обнаружили улыбающееся «лицо». Такой эффект создали находящиеся рядом друг с другом, ну по крайней мере с точки зрения обычного наблюдателя с Земли, космические объекты.
Фотографию привета из космоса опубликовало NASA в своем Instagram.
«Сможете найти улыбающееся лицо в этом участке пространства, сфотографированном нашим космическим телескопом Hubble?», — спрашивают в своем аккаунте ученые.
На снимке две «глаза» — ярко желтые галактики будто висят над яркой белой дугой.
ТК «Звезда»: последние новости
«Гибрид» собаки и паука найден в лесах Эквадора: видео «След пришельцев»: ученые заподозрили межзвездный астероид в инопланетном происхождении NASA нашло площадку для посадки на Марсе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо новое место встречи Путина и Трампа164
Друг Караченцова усомнился в причине смерти актера15
Представлен убийца системы ЖКХ36
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ486
Ефремову готовят безжалостное наказание336
Видео
00:44
Названо новое место встречи Путина и Трампа
Политика
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:44
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
01:10
Определены расходы на оборону России
Армия Войска
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
01:01
Вину Макрона в срыве переговоров Путина и Трампа поставили под сомнение
Политика
02:31
Начался основной этап сноса Ховринской больницы
Новости Москвы
05:07
В Москве арестован смастеривший бомбу школьник
Происшествия
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:57
Москвичам пообещали теплый и сухой ноябрь
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение