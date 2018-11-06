Улыбка из космоса: NASA показало смайл галактического масштаба

Ученые предложили всем желающим найти на фотографии, сделанной телескопом Hubble необычное расположение галактик.

Необычный эффект удалось снять специалистами NASA с помощью телескопа Hubble. В космосе ученые обнаружили улыбающееся «лицо». Такой эффект создали находящиеся рядом друг с другом, ну по крайней мере с точки зрения обычного наблюдателя с Земли, космические объекты.

Фотографию привета из космоса опубликовало NASA в своем Instagram

«Сможете найти улыбающееся лицо в этом участке пространства, сфотографированном нашим космическим телескопом Hubble?», — спрашивают в своем аккаунте ученые.

На снимке две «глаза» — ярко желтые галактики будто висят над яркой белой дугой.