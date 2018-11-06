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Samsung намекнул на анонс складного смартфона
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Samsung намекает на анонс складного смартфона 

Популярная механика 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Южнокорейская компания может рассекретить свой первый складной смартфон уже совсем скоро.
Конференция разработчиков Samsung должна открыться уже завтра, 7 ноября. Как сообщил глава подразделения IT и мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джин Ко (Dong Jin Koh) в сентябре, на конференции компания планирует поделиться подробностями о своем первом складном смартфоне (идет ли речь о полноценной презентации, не уточнялось). В преддверии конференции Samsung поделилась в Facebook небольшим тизером, намекающим, возможно, на предстоящий анонс новинки.
О складном смартфоне Samsung ходят слухи уже около пяти лет. Концептуальный тизер, демонстрирующий возможный дизайн такого устройства, был опубликован еще в 2013 году.
Складные смартфоны (смартфоны со сгибающимися экранами), похоже, находятся в разработке уже у многих компаний. Недавно небольшая малоизвестная компания Royale Corporation представила первый подобный смартфон (правда, скорее, в виде прототипа — модели для разработчиков).
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