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Кабмин уточнил правила идентификации в месседжерах
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Правительство уточнило правила идентификации в месседжерах 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Правительство разъяснило пользователям и владельцам сервисов мгновенных сообщений, как исполнять закон о месседжерах.
Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступит в силу через 180 дней с момента публикования, то есть через полгода.
Такой срок дан операторам связи на подготовку. Сам закон вступил в силу с 1 января 2018 года. Им введено юридическое понятие "мессенджер" и прописаны обязанности владельцев таких сервисов и операторов связи.
Постановлением утверждены правила идентификации пользователей владельцами сервисов мгновенных сообщений. По закону они не могут предоставлять услуги, если пользователь не идентифицирован. Основная задача принятого закона — допустить к обмену сообщениями только идентифицированных с помощью абонентского номера телефона пользователей и защитить их от рассылки спама. Пользователь, который не идентифицируется, не сможет отправлять сообщения.
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