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Роскосмос установит камеры наблюдения на МКС
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Роскосмос собрался ставить камеры наблюдения на МКС 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Госкорпорация Роскосмос может установить на российском сегменте Международной космической станции (МКС) камеры наблюдения. Они предназначены для отслеживания перемещений космонавтов и астронавтов.
«Такой проект готовится», — цитирует РИА Новости представителя пресс-службы корпорации.
В настоящее время камеры на российском сегменте МКС отсутствуют. Ранее сообщалось что Роскосмос в рамках расследования причин образования отверстия в корабле «Союз МС-09» запросил у Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) записи американских камер видеофиксации.
Как писал News.ru в конце сентября, специалисты NASA оказывают содействие в расследовании инцидента с утечкой воздуха на МКС, произошедшей 30 августа. Результаты расследования будут опубликованы по мере готовности. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что обшивка могла быть повреждена целенаправленно.
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