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Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузят
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Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузят для восстановления работы 

РИА Новости + ещё 76 6 ноября 2018
Фото: Олег Артемьев / Роскосмос
Вышедший из строя один из трех терминальных компьютеров на российском сегменте Международной космической станции перезагрузят после возникшего во вторник сбоя в работе его софта, сообщает Роскосмос.
"Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", — говорится на сайте госкорпорации. Перезагрузка компьютера пройдет в четверг.
Как сообщалось, на работу МКС этот сбой никак не повлияет. Для нормального функционирования станции хватает и двух компьютеров — где один резервирует второй. Менять компьютер также не планируется.
Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перед перезагрузкой выключение и включение компьютера протестируют на наземном комплексно-моделирующем стенде.
Подобные сбои в работе компьютерной техники случаются время от времени, рассказал ранее РИА Новости космонавт, Герой России, рекордсмен мира по суммарному времени пребывания в космосе Геннадий Падалка. По его словам, за время экспедиций в космос ему не раз приходилось менять компьютеры на станции.
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