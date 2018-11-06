Компьютер на российском сегменте МКС перезагрузят для восстановления работы

Вышедший из строя один из трех терминальных компьютеров на российском сегменте Международной космической станции перезагрузят после возникшего во вторник сбоя в работе его софта, сообщает Роскосмос

"Для восстановления работоспособности компьютера необходимо провести его перезапуск", — говорится на сайте госкорпорации. Перезагрузка компьютера пройдет в четверг.

Как сообщалось, на работу МКС этот сбой никак не повлияет. Для нормального функционирования станции хватает и двух компьютеров — где один резервирует второй. Менять компьютер также не планируется.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что перед перезагрузкой выключение и включение компьютера протестируют на наземном комплексно-моделирующем стенде.