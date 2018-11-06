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Зонд приблизился к Солнцу на рекордное расстояние
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Космический зонд НАСА приблизился к Солнцу на рекордное расстояние 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: ESA
Космический зонд НАСА Parker Solar Probe, предназначенный для изучения солнечной короны, совершил в понедельник первое сближение с Солнцем, сообщило ведомство в понедельник.
"Сталкиваясь со смертельным жаром и радиацией, наш космический аппарат Parker Solar Probe совершил свое первое сближение с Солнцем, когда в районе 22.28 по времени Восточного побережья США подошел к нему на расстояние 15 миллионов миль (более 24 миллионов километров)", — сообщило ведомство в Twitter.
В НАСА сообщили, что аппарат движется на скорости 343 тысячи километров в час. В максимальной точке сближения аппарат "пережил" температуру в районе 19,9 миллионов градусов Цельсия.
Ранее, 29 октября, зонд стал самым близким к Солнцу из созданных когда-либо человеком аппаратов, побив принадлежавший немецко-американскому зонду Hellios 2 рекорд в 26 миллионов миль (41,8 миллиона километров).
Parker Solar Probe, который назван так в честь астрофизика Юджина Паркера, стартовал с Земли в августе текущего года. По расчетам создателей, в течение семи лет ему предстоит совершить 24 витка вокруг Солнца.
Зонд оснащен рядом инструментов, расположенных под массивным тепловым щитом, который должен защитить зонд от "солнечного ожога", в их числе камера, прибор для измерения магнитного и электрического поля в атмосфере Солнца, а также два инструмента для измерения и наблюдения за частицами "солнечного ветра".
Ранее в НАСА сообщили, что первые полученные им снимки будут переданы на Землю в декабре.
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