Астрономы рассказали о простой связи с инопланетянами

Астрономы рассказали, как проще всего связаться с инопланетянами

Мощные лазеры, уже построенные на Земле, можно использовать для "подсветки" нашей планеты и установления скорейшего контакта с высокоразвитыми инопланетянами. К такому выводу пришли ученые из MIT, опубликовавшие статью в Astrophysical Journal.

"Установить связь подобным образом будет сложно, но возможно. Уже существующие лазеры и телескопы могут вырабатывать сигналы, которые можно отличить от природных вспышек света на расстоянии в сотни световых лет от Земли. Подобным образом мы сможем обмениваться с пришельцами информацией со скоростью в несколько сотен бит в секунду", — заявил Джеймс Кларк (James Clark) из Массачусетского технологического института в Кембридже (США).

Главный вопрос Вселенной

За последние годы орбитальный телескоп "Кеплер", прибор HARPS и ряд других устройств открыли тысячи экзопланет, несколько десятков которых находятся внутри зоны жизни и обладают примерно земными размерами. Признаков существования разумной или неразумной жизни ни на одной из них пока не было обнаружено ни при помощи "глаз" телескопов, ни при помощи "радио-ушей" института SETI, пытающего найти радиосигналы пришельцев.

Тем не менее, ученые все же говорят о возможных намеках на существование инопланетян — в середине октября прошлого года астрономы обнаружили необычные флуктуации в яркости звезды KIC 8462852 в созвездии Лебедя, которые невозможно объяснить природными процессами и которые могут свидетельствовать о присутствии высокоразвитой цивилизации на ее планетах.

В этом году астрономы из университета Калифорнии в Санта-Барбаре (США) запустили масштабный проект, в рамках которого они ищут пришельцев не по их радиосигналам, а наблюдая за искусственными вспышками в окрестностях потенциально обитаемых звездных систем. Подобным образом, как считают авторы этой идеи, можно искать следы "братьев по разуму" не только в Млечном Пути, но и в десятках соседних галактик.

Кларк и его коллега Керри Кахой (Kerri Cahoy) подошли к этой проблеме с противоположной стороны. Они проверили, как много усилий нужно приложить самим землянам для того, чтобы наша планета была заметной для потенциальных "братьев по разуму", просто наблюдающих за ночным небом и не занятых целенаправленными поисками других разумных существ.

"Подсветку" планеты, как отмечают исследователи, можно осуществить двумя очень разными способами — породив мощную вспышку света, не похожую по свойствам на излучение звезд, или же направив в космос относительно слабый, но постоянный луч лазера.

Метод от противного

Реализация первой группы идей пока не возможна — для этого необходимы мощные орбитальные лазеры, способные вырабатывать 100 гигаваттные импульсы. Подобные излучатели, по мнению ученых, появятся в распоряжении человечества лишь примерно через полвека.

С другой стороны, более скромные, но постоянно работающие лазеры мощностью в один мегаватт, как показывают расчеты авторов статьи, можно заметить с расстояния в примерно 20 тысяч световых лет при длительных наблюдениях за ночным небом, используя относительно скромные поверхностные и орбитальные телескопы с зеркалом размером всего в метр.

Эти же лазеры, как отмечает Кларк, можно использовать для обмена информацией с близлежащими обитаемыми мирами. К примеру, комбинация излучателя мощностью в два мегаватта и крупного оптического телескопа, такого как строящийся E-ELT, позволит пересылать данные на Проксиму b, потенциально обитаемую планету в системе Альфы Центавра, со скоростью в десятки килобит секунду.

Для обеспечения связи с KIC 8462852 или звездной системой TRAPPIST-1, еще одной потенциально обитаемой "колыбелью жизни", потребуется уже телескоп диаметром в 45-50 метров, или перенос лазера на борт самолета. И в том, и в другом случае скорость передачи данных упадет до 600 бит в секунду.