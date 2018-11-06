Россия освоит Луну с помощью роботов-аватаров

Рогозин: Россия планирует изучать Луну с помощью роботов-аватаров

«Речь идёт именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы, на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — цитирует его РИА Новости.

При этом Рогозин не уточнил, сколько времени может пройти с начала пилотируемых полётов на Луну до создания полноценной посещаемой базы.

Ранее глава «Роскосмоса» сообщил, что корпорация примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет начать программу исследования и освоения Луны.