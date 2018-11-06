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«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети
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«Аномалия» в небе над Внуково взбудоражила соцсети 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
В Москве автомобилисты обратили внимание на явление, которое регулярно отмечается на юго-западе Подмосковья в районе аэропорта Внуково, где заходящие на посадку самолеты «застывают» в воздухе на одном и том же месте.
На «аномалию» обратили внимание еще несколько лет назад, однако в ноябре тему стали особенно активно обсуждать. На этот раз обсуждение началось после публикации очевидцем свежего видео с трассы, ведущей к аэропорту, на котором показан низко летящий самолет. На кадрах отчетливо видно, что лайнер будто бы завис над одной точкой, пишет «Московский комсомолец».
Подобные видео публиковались и ранее.
Авторы видео стали испытали на себе оптическую иллюзию — параллакс. Речь идет об изменении видимого положения объекта относительно удаленного фона в зависимости от положения наблюдателя. В этом случае фоном, относительно которого глаз определяет положение самолета, являются макушки деревьев у дороги, а самолет движется в противоположную сторону относительно наблюдателя.
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