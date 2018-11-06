В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом

В Японии создали первый банкомат с искусственным интеллектом

Японские разработчики создали банкомат с искусственным интеллектом. Терминал способен анализировать поведение человека и при необходимости отменять выдачу денег, сообщает Inforeactor.

«Умный» банкомат разработали для борьбы с мошенниками, он оснащён несколькими видеокамерами, для совершения транзакции устройство может попросить клиента снять солнцезащитные очки или маску. Если просьба не будет выполнена, терминал откажет в выдаче наличных денег.

Разработчики уже протестировали новые аппараты. Планируется, что массовое производство «умных» банкоматов начнётся в 2019 году.