Ещё
В Японии создан банкомат с искусственным интеллектом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии создали первый банкомат с искусственным интеллектом 

Парламентская газета + ещё 4 3 часа назад
Фото: PIXABAY.COM
Японские разработчики создали банкомат с искусственным интеллектом. Терминал способен анализировать поведение человека и при необходимости отменять выдачу денег, сообщает Inforeactor.
«Умный» банкомат разработали для борьбы с мошенниками, он оснащён несколькими видеокамерами, для совершения транзакции устройство может попросить клиента снять солнцезащитные очки или маску. Если просьба не будет выполнена, терминал откажет в выдаче наличных денег.
Разработчики уже протестировали новые аппараты. Планируется, что массовое производство «умных» банкоматов начнётся в 2019 году.
Парламентская газета: последние новости
Рогозин: новую российскую концепцию освоения Луны представят в течение двух недель Следующий пилотируемый «Союз» планируют запустить к МКС 3 декабря Представитель России заявил в ООН, что США готовятся к войне
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко на глазах у американцев отказался от военной базы РФ348
В Москве расстреляли авто миллиардера72
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Самая красивая девушка СНГ
Инцидент с кипятком снова повторился в Петербурге
Видео
01:23
Опубликовано видео трагедии в Кузбассе
Происшествия
00:41
Лавров разнес агрессивный Запад за двуличие
Политика
00:37
Пока вы спали: Самые большие зарплаты в Москве
Общество
00:19
Полицейский применил оружие в московском метро
Происшествия
03:58
Свердловскую чиновницу отстранили после скандала
Политика
01:02
Власти отреагировали на скандальное заявление чиновницы
Политика Общество
10:23
Встречу Путина и Трампа сорвал Макрон
Политика
00:31
Украинского депутата поймали с фальшивыми евро
В мире Украина
00:37
Израиль пригрозил атаками на российские С-300
Ближний Восток В мире
03:58
Шнуров посвятил стих оскандалившейся чиновнице
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение