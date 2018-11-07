«Союз-СТ» успешно вывел европейский спутник на орбиту

Российская ракета «Союз-СТ» успешно вывела спутник MetOp-С на орбиту

Российская ракета-носитель "Союз-СТ", которая стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, вывела на орбиту метеорологический спутник MetOp-С.

Спутник отделился от ракеты и вышел на орбиту примерно в 22.47 по местному времени во вторник (4.47 мск среды). Трансляция велась на сайте компании-оператора космодрома Ariane space.

"Космический аппарат MetOp-C взят на управление. Ракета и (разгонный блок — ред.) "Фрегат" отработали по плану", — написал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Twitter. КА "MetOp-C" взят на управление. Ракета и Фрегат отработали по плану https://t.co/9WrdLYCfko— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 7 ноября 2018 г.

​MetOp-C является третьим и последним спутником Европейской организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). Спутники MetOp необходимы для прогнозирования погоды на период от 12 часов до 10 дней.

Первый и второй спутники этой серии — MetOp-А и MetOp-B — были запущены в 2006 и 2012 году соответственно. Обе "метеорологические станции" успешно работают на орбите с момента запуска и вносят большой вклад в сокращение ошибок в прогнозах погоды. Ожидается, что MetOp-C повысит качество прогнозов погоды.

Состоявшийся пуск был третьим стартом ракеты семейства "Союз" после аварии ракеты "Союз-ФГ" 11 октября. До этого ракеты "Союз" дважды стартовали с космодрома Плесецк — 25 октября с военным спутником и 3 ноября с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-М".

Одиннадцатого октября ракета "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Аварийная комиссия Роскосмоса установила, что причиной аварии стало повреждение датчика отделения боковых блоков ракеты. Такая же проблема могли быть у двух собранных в "пакет" (четыре боковых блока первой ступени, присоединенных к центральному блоку второй ступени) ракет, находившихся на космодроме Куру и Байконуре. Как сообщили РИА Новости в Роскосмосе во вторник, на ракете для пуска с Куру повреждений обнаружено не было.

Как сообщалось ранее, на 14 декабря планируется еще один запуск с космодрома Куру ракеты "Союз-СТ" с блоком "Фрегат-МТ" и космическим аппаратом CSO 1 (Composante Spatiale Optique-1).