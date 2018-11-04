Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом

pic.twitter.com/xGJ4Bc6HpL— Elon Musk (@elonmusk) 3 ноября 2018 г. Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter опубликовал видео сверхскоростного тоннеля под Лос-Анджелесом.

Как отметил в сообщении предприниматель, он лично оценил тоннель, проехав его полностью.

«Прошёл полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго», — написал он.

Ранее Маск заявил, что тоннель откроется 10 декабря.

В марте бизнесмен в своём Twitter опубликовал видео электробуса для подземных тоннелей.

Как ожидается, электробус будет двигаться в тоннелях под землёй со скоростью до 150 миль в час (241 км/ч).