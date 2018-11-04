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Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом
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Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: Reuters
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter опубликовал видео сверхскоростного тоннеля под Лос-Анджелесом.
Как отметил в сообщении предприниматель, он лично оценил тоннель, проехав его полностью.
«Прошёл полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго», — написал он.
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Ранее Маск заявил, что тоннель откроется 10 декабря.
В марте бизнесмен в своём Twitter опубликовал видео электробуса для подземных тоннелей.
Как ожидается, электробус будет двигаться в тоннелях под землёй со скоростью до 150 миль в час (241 км/ч).
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