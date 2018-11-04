Назван лучший возраст для начала изучения языков

Ученые назвали лучший возраст для начала изучения иностранных языков

Наибольшие шансы овладеть иностранным языком на уровне носителя имеют те, кто начал обучение в возрасте до десяти лет, выяснили специалисты центра нейро— и когнитивных наук Массачусетского технологического университета (MIT). Исследование опубликовано в журнале Cognition.

Ученые разработали компьютерную модель для анализа информации, собранной с 670 тысяч человек различных национальностей и возрастов (младшему участнику было десять лет, старшему — 70, средний возраст — от 20 до 30 лет). В своих анкетах респонденты указывали возраст, "стаж" обучения английскому языку, а также выполняли тест на знание грамматических правил.

В результате выяснилось, что лучше всего грамматика иностранного языка усваивается в детстве и в подростковом возрасте. При этом после 18-ти лет способность быстро обучаться сохраняется, но выйти на уровень носителя языка станет гораздо сложнее.

Исследователи отмечают, что выявленная закономерность может объясняться как биологическими, так и социокультурными факторами, влияющими на развитие личности.