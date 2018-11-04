Ещё
Назван лучший возраст для начала изучения языков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ученые назвали лучший возраст для начала изучения иностранных языков 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Fotolia / xy
Наибольшие шансы овладеть иностранным языком на уровне носителя имеют те, кто начал обучение в возрасте до десяти лет, выяснили специалисты центра нейро— и когнитивных наук Массачусетского технологического университета (MIT). Исследование опубликовано в журнале Cognition.
Ученые разработали компьютерную модель для анализа информации, собранной с 670 тысяч человек различных национальностей и возрастов (младшему участнику было десять лет, старшему — 70, средний возраст — от 20 до 30 лет). В своих анкетах респонденты указывали возраст, "стаж" обучения английскому языку, а также выполняли тест на знание грамматических правил.
В результате выяснилось, что лучше всего грамматика иностранного языка усваивается в детстве и в подростковом возрасте. При этом после 18-ти лет способность быстро обучаться сохраняется, но выйти на уровень носителя языка станет гораздо сложнее.
Исследователи отмечают, что выявленная закономерность может объясняться как биологическими, так и социокультурными факторами, влияющими на развитие личности.
"Грубо говоря, это период совершеннолетия, который может доходить до 17-18 лет. После этого человек покидает отчий дом, может быть, начинает полноценно трудиться на полную ставку, либо становится студентом. Эти факторы в совокупности могут сказаться на темпах обучаемости любому языку", — отметил один из авторов исследования, профессор MIT Джош Тененбаум.
Последние новости
"Предел цинизма": в МИД ответили на угрозы Ханта в адрес России Умер народный артист России Владимир Тютюнник Стало известно, кто избил актера Даниила Страхова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин увеличил ДФО203
Раскрыты планы Лондона по Скрипалям184
Умерла облитая кислотой украинская чиновница74
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов473
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза105
Видео
02:06
Мэр Уфы запретил чиновникам три слова
Политика
03:48
Вторжение отменяется
Армия Войска
01:45
Путин увеличил ДФО
Политика
00:28
Киев промахнулся с арестом «российского» сухогруза
В мире
00:55
Германия подсчитала убытки от антироссийских санкций
В мире
01:45
Путин проводит в Кремле торжественный приём
Политика
02:15
Франция может потерять важную часть территории
В мире Европа
00:41
Мужчина оседлал скульптуру на Аничковом мосту
Происшествия
04:30
«Семья фактически разрушена»
Происшествия Статьи
03:22
В ЕС прорываются 20 тысяч вооруженных нелегалов
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение