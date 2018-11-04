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Разгонный блок «Фрегат» выведен с орбиты «Глонасса»
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ВКС увели разгонный блок «Фрегат» с орбиты спутника «Глонасс-М» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Воздушно-космические силы России завершили операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата "Глонасс-М", сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны РФ.
"После выведения на орбиту космического аппарата "Глонасс-М", запущенного в 23.17 мск 3 ноября с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1б" специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по уводу разгонного блока "Фрегат" с целевой орбиты космического аппарата на так называемую орбиту захоронения", — сообщили в ведомстве.
Два включения двигательной установки "Фрегата" придали разгонному блоку импульсы, необходимые для увода его на орбиту высотой более 19,2 тысячи километров.
Этот пуск стал четвертым для "Союзов-2" с космодрома Плесецк в 2018 году. Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 14 лет с северного космодрома проведены 36 пусков ракет-носителей "Союз-2" этапов модернизации 1а, 1б и 1в.
Ракета "Союз-2" пришла на смену носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 года по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пусков "Союзов-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.
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