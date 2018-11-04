Второй после аварии «Союз» стартовал с Плесецка

Второй после аварии «Союз» стартовал с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту космический аппарат «Глонасс-М». Об этом сообщает РИА «Новости».

«В субботу 3 ноября в 23:17 мск с пусковой установки №4 площадки №43 государственного испытательного космодрома «Плесецк» (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — сообщили в ведомстве.

Все предстартовые операции и старт носителя прошли в штатном режиме.

«Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя», — отметили в Минобороны.

Общее руководство пуском осуществлял командующий космическими войсками — замглавкома ВКС Александр Головко

Аппарат с порядковым номером 57 должен обновить орбитальную группировку спутников глобальной навигационной системы, которая в последний раз пополнялась 17 июня этого года.

Это второй после аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября пуск ракеты семейства «Союз», первый также состоялся с космодрома Плесецк в интересах Минобороны 25 октября.

После аварии, в результате которой, благодаря системе аварийного спасения, двое членов экипажа МКС благополучно катапультировались и приземлились в спускаемом аппарате в казахской степи, к пускам ракет семейства «Союз» привлечено повышенное внимание.

Нынешний пуск — первый после официального оглашения результатов работы аварийной комиссии, которое состоялось 1 ноября в Центре управления полетами

«Виновник всего этого — наш датчик. Причиной нештатного разделения стала деформация штока датчика контакта разделения, допущенная при сборки пакета на космодроме Байконур. Причина аварии носит эксплуатационный характер».

Отказ датчика помешал открытию сопла, уводящего боковой блок первой ступени от центрального бака — в результате он ударил по блоку А и произошла авария.

Эту же версию ранее публиковали со ссылкой на свои источники СМИ, говоря о силовом воздействии в Монтажно-испытательном корпусе на Байконуре, как причине деформации датчика.

Важным в выводах комиссии оказалось то, что допущенный брак требовал перепроверки еще двух ракет — той, чей запуск предстоит осуществить с «Байконура» 16 ноября c грузовым кораблем «Прогресс», и ракете, старт которой состоится в космическом центре в Гвиане. В связи с этим комиссией рекомендована разборка и проверка указанных ракет с проведением фото— и видеофиксации, отметил Скоробогатов.

В комиссии отметили, что при общем количестве пусков выше 1800 ракета «Союз» считается «самой надежной ракетой-носителем».

«Разбираться, кто виноват и кто будет наказан, не входило наши задачи, — заявил Скоробогатов. — Этими аспектами занимаются правоохранительные органы, и я бы не хотел освещать эти вопросы. Естественно, у каждой аварии есть фамилии, имена и отчества».

Случившаяся авария не только поставила под вопрос ближайшие пуски к МКС и надежность всех ракет семейства «Союз». После случившегося возникли проблемы со страхованием этих ракет, что могло поставить под угрозу их запуски.

«Ингосстрах». Лишь накануне, 2 ноября стало известно, что первый после аварии запуск спутника ГЛОНАСС взялись застраховать две компании — СОГАЗ

«Роскосмос» разместил закупку на страхование этого пуска 19 октября, после аварии с ракетой «Союз-ФГ» и до оглашения выводов аварийной комиссии. Изначально Госкорпорация планировала застраховать пуск за 178 млн рублей, но, поскольку ни одной заявки не поступило, запрос предложений был закрыт.

Теперь же, как следует из проекта договора на сайте госзакупок, сумма страховки выросла на 23 млн рублей — до 201 млн руб.

«Страховая сумма включает в себя подлимит в отношении прерванного зажигания, который составляет 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей, — говорится в тексте договора. — Указанный подлимит Страховой суммы применяется в случае прерванного зажигания в отношении расходов страхователя, связанных с прерванным зажиганием, включая, но не ограничиваясь: расходы на испытания, операции по сливу топлива из РКН, отсоединение КА от РН, демонтаж, инспекцию, транспортировку по территории космодрома, а также на предприятие-изготовитель, его подрядчикам и субподрядчикам, ремонт, восстановление, хранение, сборку и интеграцию, повторные испытания и восстановление РКН в пригодное для Запуска состояние, чтобы последующее Запланированное включение зажигания произошло в период действия договора».

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил изменить регламент взаимодействия со страховыми компаниями, чтобы в будущем страховать все пуски ракет на год вперед.

«Я считаю, что нужно поменять регламент взаимодействия со страховыми компаниями — надо страховать пуски заранее, то есть на весь ближайший год. Я дал указание руководству нашего нового финансово-экономического блока «Роскосмоса» именно так построить эту работу», — сказал Рогозин ТАСС.

По его словам, до сих пор значительная часть ракет-носителей страховалась непосредственно перед пуском.